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Böylesi filmlerde bile yok! İstanbul Beyoğlu'nda gasp içinde gasp

Böylesi filmlerde bile yok! İstanbul Beyoğlu'nda gasp içinde gasp
21.11.2021 12:26
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Böyle olay aksiyon filmlerinde bile görülmedi. İstanbul Beyoğlu'nda mekanda eğlendiği Fransız bir kadınla birlikte otele giden Katar uyruklu genç, kadının çantasını çalarak kaçmak istedi. Kadının kovaladığı genç merdivenlerden yuvarlanarak yere düşünce kadın, çantasıyla ve tekmelerle gence saldırdı. Kadının otele geri girmesi sonrasında taksiyle gelen başka bir şahıs ise yerde yatan gencin telefonunu ve paralarını çalıp kaçtı. Film sahnelerini aratmayan trajikomik olay güvenlik kameralarına yansıdı.

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