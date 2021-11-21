Haberler Yaşam Videoları Yunusun tekne ile dansı izleyenleri gülümsetti

Yunusun tekne ile dansı izleyenleri gülümsetti

Yunusun tekne ile dansı izleyenleri gülümsetti
21.11.2021 13:50
Ana Sayfa 00:57
Yakalanacağını anladı, aşağı...
Ana Sayfa 01:49
Yumruk yumruğa yol verme...
Ana Sayfa 01:10
Komşudan geldiler turistlerin...
Ana Sayfa 00:47
Elektrikli bisiklet sürücüsü...
Ana Sayfa 01:02
Masumlar Apartmanı 48. bölüm...
Ana Sayfa 00:59
Gönül Dağı 41. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:31
Gönül Dağı 41. bölüm tanıtımı...
Ana Sayfa 00:30
Kalp Yarası 21. bölüm 2....
Ana Sayfa 05:16
Bülent Serttaş ayakkabılarıyla...
Ana Sayfa 00:42
Muğla'da acı olay
Ana Sayfa 01:59
Türkiye'ye ekonomi üzerinden...
Ana Sayfa 00:29
Koronavirüste son durum

Antalya’da denizde tekneye eşlik eden yunusun dansı kameralara yansıdı. Yunus balığının tekneye eşlik etmesinin yer aldığı o anlar adeta görsel şölen oluşturdu. Kumluca İlçesi Adrasan açıklarında bir yunusun tekneye eşlik etmesi tekne sahibi tarafından görüntülendi. Yunus balığının tekneye eşlik etmesinin yer aldığı o anlar ise adeta görsel şölen oluşturdu. Yunus, bir an olsun teknenin yanından ayrılmadı. Tekne ile birlikte bata çıka ilerleyen yunus adeta dans etti. O anları gören vatandaşlar ise zaman zaman sevinç çığlıkları attı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA