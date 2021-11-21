Böylesi filmlerde bile yok! İstanbul Beyoğlu’nda gasp içinde gasp

Beyoğlu'nda "bu kadar da olmaz" dedirten olay, Hacıahmet Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Katar vatandaşı Al Fehaid Saad M. bir mekanda eğlendiği Fas uyruklu Fransa vatandaşı Lina Samira B. ile birlikte gecenin sonunda bir otele gitti.