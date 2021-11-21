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Böylesi filmlerde bile yok! İstanbul Beyoğlu'nda gasp içinde gasp

Böyle olay aksiyon filmlerinde bile görülmedi. İstanbul Beyoğlu'nda mekanda eğlendiği Fransız bir kadınla birlikte otele giden Katar uyruklu genç, kadının çantasını çalarak kaçmak istedi. Kadının kovaladığı genç merdivenlerden yuvarlanarak yere düşünce kadın, çantasıyla ve tekmelerle gence saldırdı. Kadının otele geri girmesi sonrasında taksiyle gelen başka bir şahıs ise yerde yatan gencin telefonunu ve paralarını çalıp kaçtı. Film sahnelerini aratmayan trajikomik olay güvenlik kameralarına yansıdı.

21.11.2021 12:24 - Son Güncelleme: 21.11.2021 13:18
Böylesi filmlerde bile yok! İstanbul Beyoğlu’nda gasp içinde gasp

Beyoğlu'nda "bu kadar da olmaz" dedirten olay, Hacıahmet Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Katar vatandaşı Al Fehaid Saad M. bir mekanda eğlendiği Fas uyruklu Fransa vatandaşı Lina Samira B. ile birlikte gecenin sonunda bir otele gitti.

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Böylesi filmlerde bile yok! İstanbul Beyoğlu’nda gasp içinde gasp

Otel odasında ikili arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Katar vatandaşı Al Fehaid Saad M., tartıştığı kadının çantasını çalarak hızlı bir şekilde odadan çıkıp kaçmaya başladı. Bu sırada çantasının çalındığını fark eden kadın genci kovaladı.

Böylesi filmlerde bile yok! İstanbul Beyoğlu’nda gasp içinde gasp

Kadından kaçmaya çalışan Al Fehaid Saad M., dengesini kaybederek otel önündeki merdivenlerden aşağıya yuvarlanarak yaralandı. Al Fehaid Saad M. yere düşerek elini başının altına koyup beklemeye başlarken, genç kadın ise yerden aldığı çantasıyla ve tekmelerle şahsa saldırdı.

Böylesi filmlerde bile yok! İstanbul Beyoğlu’nda gasp içinde gasp

Bir süre darp eden kadını otel çalışanları güçlükle sakinleştirip içeriye aldı. Genç adam ise kadının saldırısına tepki vermeden yerde yatmaya devam etti.

Böylesi filmlerde bile yok! İstanbul Beyoğlu’nda gasp içinde gasp

Al Fehaid Saad M., yerde yattığı sırada yanına yanaşan bir ticari taksiden inen başka biri ise yardım edecek gibi şahsa yaklaştı.

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