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Bolu'da TIR'a arkadan çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti

Bolu'da TIR'a arkadan çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti
05.05.2023 09:16 - Son Güncelleme: 05.05.2023 09:17

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Bolu D-100 Karayolu'nda TIR'a arkadan çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Samet Toprak (27) hayatını kaybetti. Kaza, saat 04.30 sıralarında D-100 Karayolu'nun organize sanayi bölgesi mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan Samet Toprak idaresindeki 06 DIN 241 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Mehmet Tanış yönetimindeki 63 AAN 317 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı ilk müdahalenin ardından, otomobil sürücüsü Toprak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yara almayan TIR sürücüsü Mehmet Tanış ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hayatını kaybeden sürücü Samet Toprak'ın cansız bedeni incelemelerin ardından Köroğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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