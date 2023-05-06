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Hatay'da kontrolden çıkan kamyon asker uğurlayanların arasına daldı! Çok sayıda yaralı var

Hatay'da kontrolden çıkan kamyon asker uğurlayanların arasına daldı! Çok sayıda yaralı var
06.05.2023 21:52 - Son Güncelleme: 06.05.2023 21:55

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Hatay'ın Belen ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, asker uğurlayan kabalığın arasına daldı. Park halindeki araçlara da çarpan kamyon ve çarptığı 2 minibüs de alev alırken, kazada ilk belirlemelere göre 6 ölü 32 yaralı olduğu öğrenildi.

Yaşam Videoları

Kaza, akşam saatlerinde Belen ilçesi, Topbağazı mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kamyon, Belen yokuşundan indiği sırada refüjü geçip, park halindeki araçlara da çarparak asker uğurlamak için bir akaryakıt istasyonunun olduğu bölgede toplanan kalabalığın arasına daldı. Kamyon ve çarptığı 2 minibüs alev alırken, büyük korku ve paniğin yaşandığı bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yol araç trafiğine kapatılırken, yanan araçlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada ilk belirlemelere göre 6 ölü 32 yaralı olduğu öğrenildi.

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