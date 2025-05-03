Beşiktaş’ta toplanmayan çöpler vatandaşları ve esnafı rahatsız ediyor

Beşiktaş’ta çöpler dağ oldu, vatandaş isyan etti! CHP’li belediyenin temizlik işçilerinin maaşını ödememesi üzerine hizmetler durdu, ilçe adeta çöplüğe döndü. Mahalleli kokudan ve görüntüden şikayet ederken, esnaf iş yapamamaktan yakındı. CHP’nin yönetimindeki belediyelerde benzer skandalların sık sık yaşanma sısistematik bir soruna işaret ederken bir vatandaş bu durumu şu sözlerle özetledi: Hizmet olarak hiçbir şey görmedim. Özellikle AK Partili Belediyelerin yönettiği semtlerde yapılan hizmetleri görüyoruz. İnanın, şaşkınlık içinde kalıyoruz.