Amasya Merzifon’da anne cinayeti: Oğlu gözaltına alındı

Amasya'nın Merzifon ilçesi Sofular Mahallesi Fidan Sokak'ta, 2 ay önce taşınan Saliha Karayaka (60) ile oğlu Murat Karayaka (28) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi . Kilitli olan kapı, itfaiye ekiplerinin yardımıyla açıldı . İçeri giren ekipler, çeşitli yerlerinden bıçaklanan Saliha Karayaka'yı kanlar içinde buldu.
Acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan anne kurtarılamadı.
Gözaltına alınan Murat Karayaka'nın 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi . Ayrıca 7'si narkotik olmak üzere toplam 27 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Eşini daha önce kaybeden Saliha Karayaka, ilçeye bağlı Çobanören köyünde defnedildi.