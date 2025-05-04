SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Amasya Merzifon’da anne cinayeti: Oğlu gözaltına alındı
Haberler Yaşam Videoları

Amasya Merzifon’da anne cinayeti: Oğlu gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 4.05.2025 16:15:00 Güncelleme Tarihi: 4.05.2025 16:15:12

Sofular Mahallesi’nde annesiyle tartışan Murat Karayaka, annesini bıçaklayarak öldürdü. 1.40 promil alkollü olduğu belirlenen zanlının 7’si narkotik olmak üzere 27 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesi Sofular Mahallesi Fidan Sokak'ta, 2 ay önce taşınan Saliha Karayaka (60) ile oğlu Murat Karayaka (28) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi . Kilitli olan kapı, itfaiye ekiplerinin yardımıyla açıldı . İçeri giren ekipler, çeşitli yerlerinden bıçaklanan Saliha Karayaka'yı kanlar içinde buldu.

Acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan anne kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Murat Karayaka'nın 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi . Ayrıca 7'si narkotik olmak üzere toplam 27 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eşini daha önce kaybeden Saliha Karayaka, ilçeye bağlı Çobanören köyünde defnedildi.

SIRADAKİ VİDEO
Kırıkkale’de karbonmonoksit zehirlenmesi: Gazi ve eşi hayatını kaybetti!
04.05.2025Pazar
İnşaattan düşen işçi ölümden döndü
04.05.2025Pazar
Kontrolden çıkan kamyonet kayalığa çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
04.05.2025Pazar
Ankara'da kan donduran olay! Komşusunu vurup intihar etti
04.05.2025Pazar
Denizli'de kurbanlık kuzuları kurt parçaladı
04.05.2025Pazar
Bunlar da Var
CHP Genel Başkanı Özgür Özel tokatlı saldırı! İşte o anlar 00:16
CHP Genel Başkanı Özgür Özel tokatlı saldırı!
04.05.2025Pazar
Ordu’da kaybolan iki kişiden biri ölü bulundu! 09:25
Ordu’da kaybolan iki kişiden biri ölü bulundu!
03.05.2025Cumartesi
CHP’den yine taşıma operasyon! Konya mitinginde Konyalı yok 00:25
CHP'den yine "taşıma" operasyon! Konya mitinginde Konyalı yok
03.05.2025Cumartesi
Ankara’da otomobil durağa daldı: 2 kişi ağır yaralandı 03:12
Ankara’da otomobil durağa daldı: 2 kişi ağır yaralandı
03.05.2025Cumartesi
CANLI YAYIN