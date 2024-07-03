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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024, 13:20 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2024, 13:21

Batman’da bir avukatın cansız bedeni yol kenarında bulundu

Batman Kozluk karayolunda yol kenarında 42 yaşındaki Avukat Faruk Özkan’ın cansız bedeni bulundu. Edinilen bilgilere göre olay Batman Kozluk karayolunda Bıçakçı köyü mevkiinde meydana geldi. 42 yaşındaki Avukat Faruk Özkan’ın cansız bedeni Bıçakçı köyü mevkiinde vatandaşlar tarafından bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürülen Avukat Faruk Özkan’ın ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrasında belli olacağı belirtildi.

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