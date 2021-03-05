Balığın dilinde yetişen parazitler, görenleri şaşırtıyor

Halk arasında 'kene' ya da 'bit' olarak da adlandırılan, boyları iki milimetre iken balıkların dillerine yapışan ve dildeki kanı emerek büyüyen, zamanla 3- 4 santimetre boya ulaşan 'İsopoda' (tesbih böceği) ailesine mensup parazit türleri, görenleri şaşırtıyor. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haşmet Çağırgan, hamam böceğini andıran bu tür parazitlere balıkların ağızlarında sık sık karşılaşıldığını belirterek, "Bizler ve balıkçılar bu tür parazitlere yabancı değiliz. Hem yüzey, hem de dip balıklarında sıklıkla karşılaştığımız bir durum. İnsan sağlığı açısından bir sorunu yok, ancak balığa büyük sorunlar yaratıyorlar" dedi.