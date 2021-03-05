Bursa'da motokuryenin can verdiği kaza kameralarda

Bursa'da gece saatlerinde bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Feci kazada motokurye olduğu öğrenilen motosikletli 500 metre sürüklenirken, olay yerinde can verdi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kaldırıma çıkarak saniyeler içinde alev aldı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü 500 metre sürüklenirken, olay yerinde feci şekilde can verdi. Kaza anı anbean kameralara yansıdı.



Kaza; Bursa'nın Kestel ilçesinde Ankara Yolu üzerinde akşam saat 20.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yolu üzerinde İnegöl istikametine seyir halinde olan Görkem Y. idaresindeki 16 SEZ 30 plakalı otomobil ile kurye olarak çalıştığı öğrenilen Hakan Mutlu idaresindeki 16 RZ 350 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çarpan otomobil saniyeler içinde alevler içinde kaldı. Otomobil sürücüsü Görkem Y., kendini son anda otomobil içinden attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri motor sürücüsü Hakan Mutlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.





500 METRE SÜRÜKLENMESİ VE KAZA ANI KAMERALARDA

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün 500 metre sürüklenmesi ve kaza anı anbean kameralara yansıdı. Kazayı duyan motor sürücüsünün arkadaşları olay yerine gelerek uzun süre gözyaşı döktü.

Olay yerine gelen Görkem Y. nin ağabeyi Mahmut Y. fenalık geçirdi. Mahmut Y., "Kardeşim benden araba istedi ama ben Görkem'e arabayı vermedim, Görkem de bana kızıp araba kiralayıp kaza yapmış. Vefat eden de benim kardeşim çok üzgünüm, içim parçalanıyor, hepsi benim yüzümden" diyerek fenalık geçirdi.





Diğer yandan otomobil sürücüsü Görkem Y. nin 53 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası sürücünün cansız bedeni Kestel Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Görkem Y. gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.