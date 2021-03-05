Haberler Video Yaşam Videoları Bursa'da motokuryenin can verdiği kaza kameralarda

Bursa'da motokuryenin can verdiği kaza kameralarda

Bursa'da motokuryenin can verdiği kaza kameralarda
05.03.2021 08:45
Ana Sayfa 03:38
''Veli ve öğretmenlerimizin...
Ana Sayfa 01:19
Çiftçiye gübre desteği yüzde...
Ana Sayfa 01:15
Antalya’da kadınların yeni...
Ana Sayfa 01:34
Faizsiz ev ve araba müjdesi!...
Ana Sayfa 03:15
İpek Hattat tarafından...
Ana Sayfa 00:21
Fındık fiyatları ne kadar...
Ana Sayfa 01:54
Tuzla'da et fabrikası alevlere...
Ana Sayfa 02:36
Şehitlerimizin kimlikleri...
Ana Sayfa 01:27
Ankara'ya şehit ateşi düştü!
Ana Sayfa 04:10
4 kazada 39 şehit verdik!...
Ana Sayfa 03:37
İstanbul'da trafik çilesi!
Ana Sayfa 01:27
Fenerbahçe Antalyaspor | CANLI

Bursa'da gece saatlerinde bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Feci kazada motokurye olduğu öğrenilen motosikletli 500 metre sürüklenirken, olay yerinde can verdi.


Bursa'nın Kestel ilçesinde bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kaldırıma çıkarak saniyeler içinde alev aldı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü 500 metre sürüklenirken, olay yerinde feci şekilde can verdi. Kaza anı anbean kameralara yansıdı.

Kaza; Bursa'nın Kestel ilçesinde Ankara Yolu üzerinde akşam saat 20.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yolu üzerinde İnegöl istikametine seyir halinde olan Görkem Y. idaresindeki 16 SEZ 30 plakalı otomobil ile kurye olarak çalıştığı öğrenilen Hakan Mutlu idaresindeki 16 RZ 350 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çarpan otomobil saniyeler içinde alevler içinde kaldı. Otomobil sürücüsü Görkem Y., kendini son anda otomobil içinden attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri motor sürücüsü Hakan Mutlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.



500 METRE SÜRÜKLENMESİ VE KAZA ANI KAMERALARDA
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün 500 metre sürüklenmesi ve kaza anı anbean kameralara yansıdı. Kazayı duyan motor sürücüsünün arkadaşları olay yerine gelerek uzun süre gözyaşı döktü.

Olay yerine gelen Görkem Y. nin ağabeyi Mahmut Y. fenalık geçirdi. Mahmut Y., "Kardeşim benden araba istedi ama ben Görkem'e arabayı vermedim, Görkem de bana kızıp araba kiralayıp kaza yapmış. Vefat eden de benim kardeşim çok üzgünüm, içim parçalanıyor, hepsi benim yüzümden" diyerek fenalık geçirdi.



Diğer yandan otomobil sürücüsü Görkem Y. nin 53 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası sürücünün cansız bedeni Kestel Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Görkem Y. gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.

Yaşam Videoları
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ