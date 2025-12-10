Bakırköy Adliyesi’nde velayet davası sonrası yumruklu kavga: “Hepinizi öldüreceğim”

VELAYET DAVA SONRASI ARBEDE

Bakırköy Adliyesi Ek Binası'nda 4 yaşındaki N.Ş.B.'nin velayet duruşması sonrası iki aile koridorda karşılaştı. Tartışma büyüdü, Ebubekir Baran'ın ağabeyi Mehmet Baran darbedildi. Güvenlik güçleri kavgayı ayırdı.

"ÖLDÜRECEĞİM" TEHDİDİ

Adliye çıkışında Baran, eski eşinin kardeşi Muhammed Can S.'nin kendisini "Hepinizi öldüreceğim, kefenlerinizi hazırlayın" diyerek tehdit ettiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BARAN'DAN AĞIR İDDİALAR

Baran, çocuğunun yaşadığı evde küçük dayısı Ahmet S.'nin çok miktarda uyuşturucu ve silahlarla yakalandığını, bu nedenle velayetin acilen kendisine verilmesi gerektiğini söyledi.

"ADLİYEDE ÇETE ÜYELERİ SALDIRDI"

Baran, savunma sonrası karşı tarafın çağırdığı iki kişinin ailelerine saldırdığını, ağabeyinin darbedildiğini, saldırganların serbest bırakıldığını ifade etti.

GEÇMİŞTE SALDIRI VE İNTİHAR OLAYI

10 Haziran'da Baran kayınbiraderi tarafından kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı. Dört gün sonra boşanma aşamasındaki eşi Sema Nur S., Baran'ın evinin önünde kendini vurarak hayatını kaybetmişti. Genç kadın ölmeden önce "Kızım aileme emanet" demişti.