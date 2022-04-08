RAMAZAN İMSAKİYE
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Bakan Kasapoğlu yurtta yemek sırasına girip öğrencilerle sahur yaptı

Bakan Kasapoğlu yurtta yemek sırasına girip öğrencilerle sahur yaptı
08.04.2022 09:09

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şanlıurfa’da yurtta kalan öğrencilerle birlikte yemek sırasına girip sahur yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sahur vakti Şanlıurfa’ya ziyaret gerçekleştirdi. Kent merkezine gelmeden önce Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsüne giden Bakan Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Göbeklitepe Erkek Öğrenci Yurdunda yemek sırasına girip öğrencilerle birlikte sahur yaptı.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren’in de eşlik ettiği Bakan Kasapoğlu, yemekhane girişinde öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere hangi bölümde okuduklarını soran Bakan Kasapoğlu ile öğrenciler arasında ilginç diyaloglar da yaşandı. Bir öğrencinin aşçılık bölümünde okuyorum demesi üzerine Bakan Kasapoğlu, “Sahuru sen mi hazırladın?” dedi. Bakanın esprisi öğrenciler arasında gülüşmelere neden oldu. Daha sonra yemekhaneye geçen Bakan Kasapoğlu, öğrencilerle birlikte sıraya girip aynı masada yemek yedi. Sahur yemeğinden sonra Balıklıgöl yerleşkesindeki Halil-ü Rahman Camisine giden Bakan Kasapoğlu, cemaatle birlikte sabah namazını kıldı.

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