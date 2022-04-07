RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Yaşam Videoları İstanbul'da terör operasyonu 16 gözaltı

İstanbul'da terör operasyonu 16 gözaltı

İstanbul'da terör operasyonu 16 gözaltı
07.04.2022 10:05

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 06:24
Eriyen kar ve sağanak yağış...
Yaşam 01:57
Freni patlayan hafriyat...
Yaşam 06:00
Midyeci Ahmet'ten eski eşinin...
Yaşam 00:33
Avcılar'da korkutan yangın!...
Yaşam 02:07
Yol kenarında yürüyen kadının...
Yaşam 01:21
Bir fabrikadaki kazan patladı...
Yaşam 02:58
İzmirliler sahura ‘Davulcu...
Yaşam 02:06
Elazığ’da 5 katlı binanın...
Yaşam 00:41
TIR ile işçi servisinin...
Yaşam 00:41
Yaşanan kapkaç ve hırsızlık...
Yaşam 01:50
Kereste atölyesinde korkutan...
Yaşam 02:04
Elazığ’da damat dehşeti!

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik 7 ilçede yapılan operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından DHKP/C terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Sultangazi'de 12 Mart 1995 tarihli Gazi Olaylarının yıl dönümünde gerçekleştirilen yürüyüşte; DHKP/C Terör Örgütü adına örgütsel pankart açan ve sloganlar attığı tespit edilen 23 şüphelinin yakalanması için 7 ilçede 21 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, aynı operasyonda farklı bir soruşturma çerçevesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan bulunan 1 şüpheli de yakalandı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA