Tapuda elden ödeme devri bitti! "Güvenli Ödeme" dönemi başladı
Yeni düzenlemeyle birlikte, gayrimenkul alım-satımı yapacak tarafların öncelikle bir banka veya yetkilendirilmiş kuruluş üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Alıcı, satış bedelini bankanın oluşturduğu "güvenli hesaba" yatırıyor; para burada bloke edilerek bekletiliyor. Tapu memuru huzurunda imzalar atılıp işlem onaylandığı anda, banka sistemi otomatik olarak devreye giriyor ve bloke edilen tutarı saniyeler içinde satıcının hesabına aktarıyor. Bu sayede ne alıcı parayı kaybettiği korkusu yaşıyor ne de satıcı tapuyu devretme tereddüdü duyuyor.