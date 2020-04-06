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Avcılar metrobüs durağında hareketli dakikalar! Rahatsızlanan çocuklarını hastaneye götürmek isteyen 2 anne...

Avcılar metrobüs durağında hareketli dakikalar! Rahatsızlanan çocuklarını hastaneye götürmek isteyen 2 anne...

06.04.2020 16:17

Koronavirüsla mücadele kapsamında alınan sıkı tedbirler uygulanmaya devam ederken İstanbul Avcılar’da yaşanan bir olay polis ekiplerini harekete geçirdi. Çocuklarının rahatsızlandığını söyleyen 2 anne metrobüsle hastaneye gitmek istediklerini söyledi. Görevliler metrobüse almayarak hasta çocuklar için ambulans çağrıldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altındaki vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi.

Hastaneye gitmek için anneleriyle Avcılar Merkez Metrobüs Durağı'na gelen 2 çocuk güvenlik görevlileri tarafından metrobüse alınmadı.

Görevliler 112 ekiplerini arayarak metrobüs durağına sağlık ekibi çağırdı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ailelere yardımcı oldu. Ambulans ile hasta çocuklar hastanelere götürüldü.

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