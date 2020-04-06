İstanbul Bağcılar'da corona virüsü karantinası! Bina sakinleri A Haber'e konuştu! 06.04.2020 17:24

Bağcılar Merkez Mahallesi’nde bir bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Alınan bilgiye göre söz konusu binada 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bina sakinleri ihtiyaçlarının gönüllü vefa grubu tarafından karşılandığını açıkladı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri bina önünde hazır bekliyorlar.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs dünyayı etkisi altına aldı. Şu ana kadar koronavirüs nedeniye hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bine dayanırken Türkiye'de önlemler her geçen gün artarak devam ediyor.

BAĞCILAR'DA BİR BİNA KARANTİNAYA ALINDI

Türkiye genelinde 142 yerleşim alanı karantinaya alınırken bir son dakika haberi de İstanbul Bağcılardan geldi. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi alınan sıkı tedbirlerle hız kesmeden devam ediyor. İstanbul'da bu kapsamnda bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bağcılar ilçesindeki Merkez Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartman koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Bağcılar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "4 Nisan'da toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirmelerde, ilçemiz Merkez, Çınar, Kirazlı ve Kazım Karabekir Mahalleleri'ndeki 4 binada ikamet eden vatandaşlarımızda yapılan Covit-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle, bu binalarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uyarınca karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullandı.

KARANTİNADAKİ BİNA SAKİNLERİ A HABER'E KONUŞTU

Bağcılar'da karantinada olan aile konuştu. Bina sakinlerinden bir kişi, bina içerisinde 5 kişide koronavirüs olduğunu açıkladı. Kendi testinin negatif olduğunu söyleyen bina sakini "Diğer aile fertlerinin testleri daha belli değil. Sosyal yardımlaşmadan Allah razı olsun. Erzak getirdiler. Allah devletimizden razı olsun." açıklamasını yaptı.

Karantinadaki bir diğer bina sakini ise, "Şuan biraz halsizlik var. Yorgunuz. Allah Sağlık, sıhhat versin. Allah kimseye böyle bir acı, böyle bir hastalık vermesin. İhtiyacımız olan her şeyi getiriyorlar. İlaçlarımızı alıp getiriyorlar" dedi.