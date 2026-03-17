Ataşehir'de çöp kamyonu yayaya çarptı: Kadın hayatını kaybetti

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonunun karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarpması sonucu feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada kimliği henüz belirlenemeyen kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza saat 09.45'te meydana geldi

Olay, saat 09.45 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi Necmeddin Erbakan Caddesi'nde yaşandı. İddialara göre seyir halindeki belediyeye ait çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kimliği belirlenemeyen kadın: Üzerinden kimlik çıkmadı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede üzerinden kimlik ya da herhangi bir belge çıkmadığı öğrenilen kadının kimliği henüz tespit edilemedi. Polis ekipleri olay çevresinde güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı.

Çöp kamyonu şoförü gözaltına alındı

Kazaya karışan belediye çöp kamyonunun şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturmanın derinleştirildiği ve kaza anına ait güvenlik kamerası kayıtlarının incelemeye alındığı belirtildi.

Cenaze Fatih Sultan Mehmet Hastanesi morguna kaldırıldı

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından kimliği belirlenemeyen kadının cenazesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden kadının kimliğinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Soruşturma başlatıldı

Ataşehir'deki trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, kazanın nasıl gerçekleştiğinin aydınlatılması amacıyla tüm delillerin titizlikle değerlendirildiğini açıkladı. Konuya ilişkin gelişmeleri ve kaza anı görüntülerini haberimizin video bölümünden izleyebilirsiniz.