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Artvin'in ünlü Kafkasör Yaylası'ndan masaslı görüntüler

Artvin'in ünlü Kafkasör Yaylası'ndan masaslı görüntüler
07.12.2022 10:18

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Artvin'in ünlü Kafkasör Yaylası, sonbahardan kalan yaprakların dökülmesiyle yeşili hiç solmayan çam, göknar, ladin ağaçlarıyla kışa hazırlanıyor. Artvin’in bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası masalsı görüntüsü drone ile görüntülendi. Kent merkezine 7 kilometre mesafedeki yayla doğal güzellikleri, piknik alanları, yürüyüş yolları, kamp yerleri, ormanlarıyla her mevsim kentin en fazla turist çeken noktaları arasında yer alıyor. Aralık ayı olmasına rağmen yeşilin egemen olduğu yaylada sararan yapraklar dallarından dökülerek toprakla buluşurken, çam, göknar, ladin ise yeşilini korumaya devam ediyor.

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