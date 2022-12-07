Adana'da tırın kupasındaki yatakta zulalı 2 kilo 300 gram kokain çıktı

Adana polisi demir taşıyan tırda 2 kilo 300 gram kokain ele geçirirken, bir kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine M.Z. (35) yönetimindeki tırı takibe aldı. Polis, dorse kısmında demir yüklü olan tırı, oluşturulan kontrol noktasında durdurup, detaylı bir arama gerçekleştirdi. Narkotik detektör köpeği ‘Aşil’, şoför mahallinde sürücünün dinlenmek için oluşturulan bölümdeki yatağa uyarı verdi. Bunun üzerine ekipler de bu alana yoğunlaştı. Yapılan aramalarda döşeme kılıfının içine paketler halinde gizlenen 1 kilo 200 gram taş, 1 kilo 100 gram da toz olmak üzere toplam 2 kilo 300 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü M.Z'nin ifadesinde “Yola çıkmadan önce biri gelip emaneti bıraktı. İçinde ne olduğunu bilmiyordum. Açıp da bakmadım” dediği öğrenildi.