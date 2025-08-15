Erzincan'da trafik kazası: 3 ölü 6 yaralı

Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

İlk belirlemelere göre, kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine kaza yerine İmranlı Arama Kurtarma, AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüleri belirlenemeyen 34 RP 3463 ve 19 BD 617 plakalı otomobiller çarpıştı.

