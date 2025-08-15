PODCAST CANLI YAYIN

Erzincan'da trafik kazası: 3 ölü 6 yaralı

Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüleri belirlenemeyen 34 RP 3463 ve 19 BD 617 plakalı otomobiller çarpıştı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine kaza yerine İmranlı Arama Kurtarma, AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Bunlar da Var

Erzurum'da TIR'a arakadan çarpan otomobil sürücüsü Burak Kayacı vefat etti!
Erzurum'da TIR'a arakadan çarpan otomobil sürücüsü Burak Kayacı vefat etti!
Yer: Çanakkale! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 ölü
Yer: Çanakkale! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 ölü
Özgür Özel'den rezil sözler! Başkan Erdoğan'a "Lan" diyerek hakaret edip namusuna dil uzattı
Özgür Özel'den rezil sözler! Başkan Erdoğan'a "Lan" diyerek hakaret edip namusuna dil uzattı
Iğdır Tuzluca’da silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Iğdır Tuzluca’da silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle