E5'te motosiklet elektrik direğine çarptı: 2 ölü

Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 01:22 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2026 01:33

Önce Refüje Ardından Aydınlatma Direğine Çarptı

Olay, gece saat 22.30 sıralarında E5 Karayolu Bakırköy Ataköy mevkisi Şirinevler istikametinde yaşandı. Seyir halinde olan motosikletin yabancı uyruklu sürücüsü Shanur A. (41), henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet hızla önce refüje, ardından da yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet ve üzerindeki iki kişi metrelerce ileriye savruldu.

Biri Olay Yerinde, Diğeri Hastanede Can Verdi

Feci kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, motosiklet sürücüsü Shanur A.'nın olay yerinde feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi.

Motosikletin arkasında yolculuk eden ve kazada ağır yaralanan artçı Babamyrat A. (39) ise ambulansla acil şekilde hastaneye kaldırıldı. Ancak talihsiz adam, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

E5'te Trafik Yoğunluğu Oluştu, Direk Söküldü

Kaza sonrasında polis ekipleri E5 Karayolu üzerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, Şirinevler istikametinde trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları ve yoğunluk oluştu.