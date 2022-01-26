Haberler Yaşam Videoları Araç kundaklayanlar önce kameraya ardından polise yakalandı

Araç kundaklayanlar önce kameraya ardından polise yakalandı

Araç kundaklayanlar önce kameraya ardından polise yakalandı
26.01.2022 11:52

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:30
Halit Ergenç’in eski eşi bakın...
Ana Sayfa 00:31
Alkollü şekilde çalışan İBB...
Ana Sayfa 01:31
Buse Varol'dan kar üstünde...
Ana Sayfa 00:35
Ambulans çığ altında kalmaktan...
Ana Sayfa 01:18
Emeklilerin maaş farkı ne...
Ana Sayfa 00:40
ATV CANLI | Müge Anlı İZLE (26...
Ana Sayfa 00:19
Buzlanan yolda kayan aracı...
Ana Sayfa 02:12
TAG Otoyolu Gaziantep yönüne...
Ana Sayfa 01:34
Ataşehir'de kepçe suya...
Ana Sayfa 00:30
Kayınpederini vuran suç...
Ana Sayfa 01:52
İstanbul'da kar yağışı ne...
Ana Sayfa 02:00
Uçuşlar başladı mı?

Mersin'de park halindeki bir otomobili kundaklayan 2 kişi, polisin titiz çalışması sonucunda yakalandı. Şahısların otomobile benzin döküp, yakma anları da saniye saniye kameralara yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gazi Paşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin kundaklandığının ihbarını alan ekipler, bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda araca benzin döküp yakan kişinin F.K. isimli şahıs olduğunu, olaydan sonra da ticari taksiyle kaçtığı tespit edildi. Şüphelinin olay yerine R.D. isimli şahısla geldiğini de belirleyen ekipler, yaptıkları operasyonla 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli şahısların Tarsus Halinde işçi olarak çalıştıkları, halde gün içerisinde iş yerinde çıkan tartışmadan dolayı olayı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Şahısların daha önceden kapkaç, hırsızlık, kasten yaralama suçlarından adli kayıtlarının mevcut olduğu tespit edildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA