Araç kundaklayanlar önce kameraya ardından polise yakalandı

Mersin'de park halindeki bir otomobili kundaklayan 2 kişi, polisin titiz çalışması sonucunda yakalandı. Şahısların otomobile benzin döküp, yakma anları da saniye saniye kameralara yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gazi Paşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin kundaklandığının ihbarını alan ekipler, bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda araca benzin döküp yakan kişinin F.K. isimli şahıs olduğunu, olaydan sonra da ticari taksiyle kaçtığı tespit edildi. Şüphelinin olay yerine R.D. isimli şahısla geldiğini de belirleyen ekipler, yaptıkları operasyonla 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli şahısların Tarsus Halinde işçi olarak çalıştıkları, halde gün içerisinde iş yerinde çıkan tartışmadan dolayı olayı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Şahısların daha önceden kapkaç, hırsızlık, kasten yaralama suçlarından adli kayıtlarının mevcut olduğu tespit edildi.