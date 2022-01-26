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Otomobilden inip kardan adama uçak tekme attı o anlar kamerada

Otomobilden inip kardan adama uçak tekme attı o anlar kamerada
26.01.2022 12:05

OTOMATİK OYNAT

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Denizli’de otomobilleriyle seyir halindeyken karşılarına çıkan kardan adamı gören 3 genç, araçtan inip kardan adama uçan tekme attı. Kardan adam hırsızlığından sonra ortaya çıkan dayak anlarında, dayakçı gençlerin koşarak bölgeden uzaklaştığı anlar komik anlara neden oldu. Yoğun kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Denizli’de, bir çok noktaya vatandaşlar tarafından kardan adam yapılırken, görenleri gülümseten anlar da yaşandı. Geçtiğimiz günlerde arabanın üstündeki kardan adamı fotoğraf çekildikten sonra alıp götüren 3 gencin gülümseten hırsızlığının ardından ise bu kez kardan adama şiddet uygulayanlar ortaya çıktı. Gece saatlerinde arabalarıyla Pamukkale ilçesine bağlı Dokuzkavaklar Mahallesi'nde seyir halinde olan bir grup genç, yol kenarındaki kardan adamı görerek araçlarını durdurdu. Otomobilden inen 3 genç, hızla koşup kardan adamı uçan tekmeyle yıktı. Arkalarına bile bakmadan olay yerinden kaçan gençler, büyük bir hızla koşarak bölgeden uzaklaştı. Gençlerin kardan adamı yıkıp gittiği o komik anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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