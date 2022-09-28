Ankara'da park halindeki araçlara çarpıp devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Ankara'nın Mamak ilçesinde, kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarpıp devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza, saat 22.00 sıralarında Mamak Altıağaç Mahallesi 206 Sokak'ta meydana geldi. E.K. yönetimindeki 06 YE 420 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki araçlara çarpıp devrildi. Sürücü E.K. devrilen kamyonette sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kamyonette sıkışan E.K., itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise E.K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.