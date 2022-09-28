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Depremin yaşandığı Ardahan Göle’de vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

Depremin yaşandığı Ardahan Göle’de vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
28.09.2022 06:54 - Son Güncelleme: 28.09.2022 06:55

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Ardahan’ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından evlerinde yıkım ve çatlaklar olan vatandaşlar geceyi dışarda geçirdi. Ardahan Valisi Hüseyin Öner, depremde hasar oluşan köylerde incelemelerde bulundu. Vatandaşların mağdur olmaması için her türlü tedbirin alınacağını belirten Vali Öner, hasar tespit çalışmalarına başlandığını belirtti. Depremde ahırlarda yaşanan yıkım nedeniyle bazı köylerde hayvanlar açık alanlara alındı. Evlerde hasar oluşan vatandaşlar için çadır kurulması için hazırlıklara başlandı.

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