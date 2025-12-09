PODCAST CANLI YAYIN
Ankara'da kırmızı ışıkta geçen araba iki motosiklete çarptı: 2 yaralı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, kırmızı ışıktan geçen bir otomobil iki motosiklete çarptı. Kazada iki motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, Etimesgut ilçesi Süvari Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kırmızı ışıktan geçen bir otomobil iki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen iki şoför yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan iki motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

