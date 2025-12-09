Ankara'da kırmızı ışıkta geçen araba iki motosiklete çarptı: 2 yaralı

Olay, Etimesgut ilçesi Süvari Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kırmızı ışıktan geçen bir otomobil iki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen iki şoför yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan iki motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.