PODCAST CANLI YAYIN
Yozgat'ta dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini böyle bıçakladı

Yozgat'ta dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini böyle bıçakladı

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladı. Olay öncesi yaşanan kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Bazlambaç köyünde meydana geldi. Y.B., kayınbabasının evine giderek boşanma aşamasında olduğu eşi A.B'yi görmek istedi. Evin çevresinde dolaşan Y.B. kapıları yumrukladı. Kapının açılmaması üzerine balkondan içeri giren Y.B. kaçmaya çalışan eşini kovalayıp yakaladı. Y.B. üzerindeki bıçakla eşini boğazından ve sırtından bıçakladı, kayınpederi Y.K'yi de yaraladı. Bu anlar evin güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çekerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Y.B. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bunlar da Var

Zeytinburnu’da kavga silahlı çatışmaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Zeytinburnu’da kavga silahlı çatışmaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Feci kaza: 26 yaşındaki doktor kazada yaşamını yitirdi
Feci kaza: 26 yaşındaki doktor kazada yaşamını yitirdi
Japonya'da 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Japonya'da 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
İstanbul Erkek Lisesi’nde akran zorbalığı! 11. sınıflar 9’uncuları darp etti iddiası
İstanbul Erkek Lisesi’nde akran zorbalığı! 11. sınıflar 9’uncuları darp etti iddiası

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle