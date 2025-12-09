Yozgat'ta dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini böyle bıçakladı

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Bazlambaç köyünde meydana geldi. Y.B., kayınbabasının evine giderek boşanma aşamasında olduğu eşi A.B'yi görmek istedi. Evin çevresinde dolaşan Y.B. kapıları yumrukladı. Kapının açılmaması üzerine balkondan içeri giren Y.B. kaçmaya çalışan eşini kovalayıp yakaladı. Y.B. üzerindeki bıçakla eşini boğazından ve sırtından bıçakladı, kayınpederi Y.K'yi de yaraladı. Bu anlar evin güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çekerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Y.B. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.