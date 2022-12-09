Ankara'da iki otomobilin çarptığı çocuk, hayatını kaybetti

Çankaya Turan Güneş Bulvarı'nda bu akşam saat 19.30 sıralarında, yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki T.C.'ye Ö.F.Ş. yönetimindeki otomobil çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çarpmanın etkisiyle savrulup yola düşen T.C.'nin üstünden, aynı güzergahta ilerlemekte olan S.A.Ç.'nin kullandığı otomobil geçti. Ağır yaralanan T.C., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. T.C., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, sürücüler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

BİR HAFTADA ÖLÜMLÜ İKİNCİ KAZA

T.C.'nin yaşamını yitirdiği Turan Güneş Bulvarı'nda, 4 Aralık Pazar günü de aynı şekilde bir kaza meydana gelmiş, yolun karşısına geçmek isteyen Haydar Ulusoy'a otomobil çarpmıştı. Manken ve sunucu Özge Ulusoy'un da babası olan Ulusoy, olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Çevredeki yurttaşlar, çok işlek olan Turan Güneş Bulvarı'nda bulunan yaya geçitleri yerine, bulvara yaya üst geçitleri yapılmasını istediklerini ifade etti.