Ankara Gölbaşı’nda feci kaza kamerada: 1 ölü 1 ağır yaralı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. Çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Haymana Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde ilerleyen otomobil ile yan yoldan çıkan taksi çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar yol kenarındaki tabela direğine çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan H.O. ve A.C.A., ekiplerin yoğun çabasıyla araçtan çıkarıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan H.O., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. A.C.A.'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çarpışan araçların tabela direğine çarparak durduğu ve bazı kişilerin kendi imkanlarıyla dışarı çıkmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.