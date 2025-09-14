PODCAST CANLI YAYIN

Balıkesir Kazdağı Milli Parkı’nda tur minibüsü devrildi: 11 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı’nda tur minibüsü devrildi, kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Edremit’teki hastanelere sevk edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda seyir halindeki tur minibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Olay, Avcılar kırsal Mahallesi Ağlayan Çam mevkiinde meydana geldi. İçinde 13 kişinin bulunduğu 10 S 2620 plakalı minibüsün devrilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, minibüsteki yaralılara olay yerinde müdahale etti. İlk belirlemelere göre kazada 11 kişi yaralandı ve ambulanslarla Edremit'teki hastanelere kaldırıldı. Minibüs sürücüsü ve diğer yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

