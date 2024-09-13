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Ambarlı'da gizemli ölüm! Sahilde erkek cesedi bulundu!
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Ambarlı'da gizemli ölüm! Sahilde erkek cesedi bulundu!

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024, 20:25 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024, 20:24

Avcılar Ambarlı Sahili'nde vatandaşlarca denizde hareketsiz yatan bir kişi fark edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Avcılar'da, polis ekipleri çevredeki vatandaşların ihbarıyla denizde bir erkek cesedi buldu.

Alınan bilgiye göre, vatandaşlar, akşam saatlerinde Ambarlı Sahili açıklarında denizde hareketsiz halde yatan kişiyi fark etti.

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucu denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Üzerinden kimlik ve cep telefonu çıkan Ufuk Avşar'a (37) ait cesette herhangi bir kesik veya darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

İşlemlerin ardından cenaze Avcılar'daki Murat Kölük Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

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