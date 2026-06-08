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Bağcılar'da rehine operasyonu! Özel Harekat fidyecileri böyle enseledi

Bağcılar'da rehine operasyonu! Özel Harekat fidyecileri böyle enseledi

İstanbul Bağcılar'da iş yerinden çıktıktan sonra zorla araca bindirilerek kaçırılan iş insanı S.K., ailesinden 3 milyon lira fidye isteyen şüphelilerin elinden nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı. Gasp Büro ve Özel Harekat ekiplerinin Büyükçekmece'deki o hücre evine düzenlediği silahlı baskın ve zanlıların yakalanma anları saniye saniye kaydedildi. İşte o kurtarma operasyonunun ilk görüntüleri.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir kişiyi kaçırıp ailesinden 3 milyon lira fidye istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İHBAR EMNİYETİ HAREKETE GEÇİRDİ

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'nde iş yerinden eve gitmek üzere yola çıkan S.K'nin, 2 şüpheli tarafından alıkonulmasının ardından araca bindirilip kaçırıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri Büyükçekmece'de düzenlediği özel harekat destekli operasyonla mağduru kurtardı.(Haberde yer alan görseller DHA'dan alınmıştır.)

ŞÜPHELİLER 3 MİLYON TL FİDYE İSTEDİ

Ekipler, şüphelilerin mağdurun ailesiyle irtibata geçtiğini, bir akrabalarının borcu karşılığında S.K'yi kaçırdıklarını, 3 milyon lira karşılığında serbest bırakacaklarını söylediklerini ve tehdit ettiklerini belirledi.

NEFES KESEN OPERASYON SONUÇ VERDİ

Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından Büyükçekmece'deki bir adrese özel harekat destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda S.K. kurtarılırken, bu kişiyi kaçıran 2 şüphelinin yanı sıra olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Adresteki aramalarda ruhsatsız tabancayla mermi ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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