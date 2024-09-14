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Yüksel Güran'ın gözyaşları sahte miydi? Beden dili kare kare incelendi! Uzman isimden dikkat çeken analiz
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Yüksel Güran'ın gözyaşları sahte miydi? Beden dili kare kare incelendi! Uzman isimden dikkat çeken analiz

Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024, 12:13 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2024, 12:13

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos günü eve dönüş yolunda kaybolan ve 8 Eylül günü cesedi köye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içine konulup üzeri taşlarla kapatılmış halde bulunan Narin Güran'ın katili aranmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında Narin'in annesi Yüksel Güran'ın bulunması herkesi şaşkına çevirmişti. Yüksel Güran'ın daha önce gözyaşları içinde kızı hakkında verdiği röportajlar ise 'Her şey yalan mıydı?' sorusunun akıllara gelmesine neden oldu. İletişim Uzmanı Hüseyin Kazan, A Haber ekranlarında annenin geçmişte verdiği röportajları kare kare inceledi ve beden dilini  analiz etti.

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