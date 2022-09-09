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Adana’da banyoda düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Adana’da banyoda düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
09.09.2022 08:51

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Adana’da banyoda düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Çukurova ilçesi 100.Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet C., gece saatlerinde banyoya girdi. Bir süre sonra gürültüyü duyan yakınları, banyonun içerisine girdi. Ahmet C.’yi yerde baygın halde bulan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ahmet C’yi özel bir hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet C’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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