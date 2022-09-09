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İstanbul Bayrampaşa’da yangın: Çok sayıda vatandaş mahsur kaldı

İstanbul Bayrampaşa’da yangın: Çok sayıda vatandaş mahsur kaldı
09.09.2022 09:12

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Bayrampaşa’da bir sitenin içerisinde bulunan binada elektrik panolarından kaynaklı çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Çok sayıda insan mahsur kaldı. Yangın, bugün saat 00.30 sıralarında Bayrampaşa Tuna Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin içerisindeki binanın bodrum katında çıktı. Elektrik panolarından kaynaklı çıkan yangının dumanı binanın en üst katına kadar sirayet etti. Aralarında bebek ve yaşlıların bulunduğu çok sayıda insan dairelerinde mahsur kaldı. Binada yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi. Çıkan yangın sonucu dumanın tüm katlara sirayet etmesiyle dairelerde yaşayan insanlar ve evcil hayvanlar mahsur kaldı. İtfaiyenin verimli çalışmaları sonucu mahsur kalanlar kurtarıldı.

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