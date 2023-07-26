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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023, 23:00

Adana'da "araç kiralama" kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Adana’da araç kiralama konusu yüzünden çıkan tartışma sonucunda 25 yaşındaki genç arkadaşının evinin damında tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat. 16.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bayram Akbaş (25), S.A,B.Y, ve Ö.A ile arasında araç kiralama konusundan dolayı bir tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasından Bayram Akbaş, tabancayla göğsünden ve iki bacağından vuruldu. Olayı gerçekleştiren üç şüpheli olay yerinden kaçtı. Özel hastaneye kaldırılan Akbaş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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Adana'da "araç kiralama" kavgası kanlı bitti: 1 ölü
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