Olay, saat. 16.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bayram Akbaş (25), S.A,B.Y, ve Ö.A ile arasında araç kiralama konusundan dolayı bir tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasından Bayram Akbaş, tabancayla göğsünden ve iki bacağından vuruldu. Olayı gerçekleştiren üç şüpheli olay yerinden kaçtı. Özel hastaneye kaldırılan Akbaş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.