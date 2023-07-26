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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023, 22:45

Öğrencileri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 20 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada aralarında yetişkin ve çocukların olduğu 20 kişi yaralanırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Kaza, saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İzmir'in Ödemiş ilçesinden, Manisa'nın Turgutlu ilçesine gelen E.B. idaresindeki 45 ADL 227 plakalı minibüs, Aşağıbozkır Mahallesi yakınlarında, iddiaya göre freninin boşalması sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine Turgutlu ve Manisa'dan 10'a yakın ambulans ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası minibüste bulunan yaşları 10 ile 15 arasında değişen 20'ye yakın çocuk ve yetişkinler yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Turgutlu'da bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öğrencilerin Turgutlu'dan, İzmir'in Ödemiş ilçesine türbe ziyaretine gittikleri ve dönüşte kaza geçirdikleri öğrenildi.

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