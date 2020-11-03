6.6'lık depremin ardından Seda Dinçer'den acı haber geldi

İzmir’de yaşanan deprem faciasında Doğanlar apartmanınında enkazında kalan ve yeri belirlenen İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Şehir Bölge Planlama bölümü ikinci sınıf öğrencisi Seda Dinçer’den (20) acı haber geldi. Ekiplerin çalışması sonucu Seda Dinçer'in saat 22.35'te cansız bedeni enkazdan çıkarıldı. Ekipleri, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

İzmir'de yaşanan deprem faciasında Doğanlar apartmanınında enkazında kalan ve yeri belirlenen İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Şehir Bölge Planlama bölümü ikinci sınıf öğrencisi Seda Dinçer'den (20) acı haber geldi. Ekiplerin çalışması sonucu Seda Dinçer'in saat 22.35'te cansız bedeni enkazdan çıkarıldı. Ekipleri, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.





İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Doğan Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları sırasında İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Şehir Bölge Planlama bölümü ikinci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı.

Öğrencisi olduğu üniversitenin rektörü Yusuf Baran, "Sevgili öğrencimiz Seda Dinçer'i, meleğimizi maalesef kaybettik. Mekanı cennet olsun! Günlerdir büyük bir umutla beklediğimiz mucize ne yazık ki gerçekleşemedi. Ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.





Sevgili Öğrencimiz Seda Dinçer'i, meleğimizi maalesef kaybettik. Mekanı cennet olsun! Günlerdir büyük bir umutla beklediğimiz mucize ne yazık ki gerçekleşemedi.

Ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.

Sevgili Öğrencimiz Seda Dinçer'i, meleğimizi maalesef kaybettik. Mekanı cennet olsun! Günlerdir büyük bir umutla beklediğimiz mucize ne yazık ki gerçekleşemedi.

Ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. pic.twitter.com/nbDupPI31b — Yusuf Baran (@ProfYusufBaran) November 2, 2020





