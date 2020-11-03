İzmir'de bir gün önce elektrik akımına kapılan genç, depremden de bir saniyeyle kurtuldu

İzmir’de 6,6 büyüklüğündeki deprem sırasında yıkılan Doğan Apartmanı’nın giriş katından ki bir kafeden kaçarak son anda kurtulan 21 yaşındaki İsmail Zubaroğlu, depremin halen etkisinde olduğunu ve kaldığı çadıra birisi girince yerin titremesini hissettiğini söyledi. Depremden bir gün öncesi de elektrik akımına kapılarak ölmekten son anda kurtulduğunu belirten genç adam, "Sırada ki ne acaba diye düşünüyorum” dedi.