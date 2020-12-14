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56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu (İstanbul yol durumu)

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu (İstanbul yol durumu)
14.12.2020 08:51
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Son dakika haberi... Hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbul'da ilk iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarında ve trafik akışında yoğunluk oluşturdu.


İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 81 ilde ilan edilen ve hafta sonu 2'inci kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah saatlerinden itibaren iki yönlü yoğunluğu trafik yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 55'i gördü. Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarında ve trafik akışında yoğunluk oluşturdu.

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