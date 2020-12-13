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İstanbul'da tarihi eser operasyonu! Hepsi ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser operasyonu! Hepsi ele geçirildi
13.12.2020 10:59
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Son dakika haberi... İstanbul'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Ümraniye'de piyasaya sürülme hazırlığında olan 877 adet bronz sikke ele geçirildi.


İstanbul'da jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda, 877 bronz sikke ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de E.A.'nın elinde bulundurduğu tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin iş yerini takibe alan jandarma, düzenlediği baskında E.A.'yı elinde çantayla kaçmaya çalışırken yakaladı.

Çantada ve iş yerinde yapılan aramada 877 bronz sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki ifadesinde, sikkeleri arsasını alan kişilerin verdiğini, paraya ihtiyacı olduğu için satmaya çalıştığını, bu alışverişten zararlı çıktığını anlattığı öğrenildi.

Operasyonda ele geçirilen sikkeler, İstanbul Arkeoloji Müzelerine teslim edildi.

Sikkelerin, Helenistik Dönem'e ait olduğu, Pontus Bölgesi'nin çeşitli kentlerinde basıldığı ve toplu buluntu niteliği taşıdıkları belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheli E.A.'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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