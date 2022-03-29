Kayseri'de eş zamanlı DEAŞ operasyonu! 4 zanlı gözaltına alındı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Suriye ve Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 4 şahsın Kayseri'de olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. 4 şahıs düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, ikametlerde yapılan aramalarda, ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.