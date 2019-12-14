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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç yangını!

14.12.2019 21:30

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Beşiktaş sapağında henüz belirlenemeyen sebeple tutuşan araç alev alev yandı. Yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Otomobil çekici ile otoparka çekilirken trafik akışı normale döndü.


15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Beşiktaş sapağında henüz belirlenemeyen sebeple tutuşan araç alev alev yandı. Yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Otomobil çekici ile otoparka çekilirken trafik akışı normale döndü.

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