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Zonguldak'ta boyattığı otomobilin renk tonunu beğenmedi dehşet saçtı!

14.12.2019 20:45

Zonguldak'ta boyattığı otomobilin renk tonunu beğenmeyen otomobil sahibi, arkadaşlarıyla tamirhaneyi bastı. Çıkan kavgada, tamirhanenin sahibi ve kardeşi silahla, bir kişi de darp edilerek yaralandı.


Zonguldak'ta boyattığı otomobilin renk tonunu beğenmeyen otomobil sahibi, arkadaşlarıyla tamirhaneyi bastı. Çıkan kavgada, tamirhanenin sahibi ve kardeşi silahla, bir kişi de darp edilerek yaralandı.

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