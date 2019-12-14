Zonguldak'ta boyattığı otomobilin renk tonunu beğenmedi dehşet saçtı!

Zonguldak'ta boyattığı otomobilin renk tonunu beğenmeyen otomobil sahibi, arkadaşlarıyla tamirhaneyi bastı. Çıkan kavgada, tamirhanenin sahibi ve kardeşi silahla, bir kişi de darp edilerek yaralandı.
Zonguldak'ta boyattığı otomobilin renk tonunu beğenmeyen otomobil sahibi, arkadaşlarıyla tamirhaneyi bastı. Çıkan kavgada, tamirhanenin sahibi ve kardeşi silahla, bir kişi de darp edilerek yaralandı.
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