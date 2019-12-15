D-100'de feci kaza: 2 yaralı | Video

İstanbul D-100 Karayolu'nun Eyüpsultan mevkisinde bir panelvan ile otomobil çarpıştı. Yaşanan kaza sonucu 2 kişi yaralanırken, panelvan sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.
İstanbul Eyüpsultan'da panelvanla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Azerbaycan uyruklu Ramil B'nin kullandığı 34 VS 6714 plakalı panelvan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Yolu Kadıköy istikametinde aynı yönde ilerleyen Cengiz Büyük yönetimindeki 34 PE 3428 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan panelvan sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.
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