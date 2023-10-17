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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023, 18:17 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023, 18:41

1 haftada 4 iş yerinde hırsızlık yaptı; peşine düşen polis diğer şüphelileri de yakaladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 1 haftada 4 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen Ahmet Emeç (24), operasyonla yakalandı. Emeç'in oturduğu apartmandaki tüm dairelerde arama yapan polis, 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

İncilipınar Mahallesi'ndeki 4 ayrı iş yerinde gerçekleşen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatan Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Ahmet Emeç olduğunu belirledi.

1 haftada 4 iş yerinde hırsızlık yaptı; peşine düşen polis diğer şüphelileri de yakaladı

Bilişim şirketi, eğitim kurumu, kafeterya ve taşımacılık şirketinin ofisine kapı ve pencereleri kırarak girip, 8 dizüstü bilgisayar, 10 cep telefonu, 7 bin lira nakit para ile çeşitli elektronik eşyalar çalan Emeç, Siteler Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emeç'in 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'hırsızlık' suçlarından hakkında kesinleşmiş 5 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu da ortaya çıktı.

1 haftada 4 iş yerinde hırsızlık yaptı; peşine düşen polis diğer şüphelileri de yakaladı

TÜM APARTMAN ARANDI

Polis, ayrıca Emeç'in yakalandığı apartmandaki tüm dairelerde arama yaptı. 5 dairede yapılan aramada, uyuşturucu içmekte kullanılan aparatlar, kurusıkı tabanca, bir miktar nakit para, 7 dizüstü bilgisayar ve çeşitli elektronik eşyalar ele geçirildi. Uyuşturucu kullandıkları tespit edilen, 20 suç kaydı bulunan Halil Ö. (34), 2 suç kaydı bulunan İbrahim K. (27) ve 5 suç kaydı bulunan Veli Ö. (24) gözaltına alındı. İbrahim K.'nin ayrıca 'uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan arandığı ortaya çıktı. 6 ayrı suçtan para cezası ile arandığı belirlenen Hüseyin Ç. (26) de gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Ahmet Emeç tutuklanırken, diğer şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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