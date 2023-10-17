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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023, 20:30 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023, 21:03

Benekli Ayhan dayak videosu izle: Isparta'da kavga skandalı! Benekli Ayhan'ın dayak videosu gündemde

Sosyal medyada Benekli Ayhan olarak bilinen Ayhan Koç, Isparta'da saldırıya uğramasıyla gündem olmuş durumda. Minibüs şoförlüğü yaptığı dönemde çektiği videolarla adını geniş kitlelere duyuran Ayhan Koç, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı feci şekilde darp edildi. İşte Benekli Ayhan olarak bilinen Ayhan Koç'tan ilk açıklama geldi.

Sosyal medyada "Benekli Ayhan" olarak tanınan ünlü fenomen Ayhan Koç, Isparta şehrinde gizemli bir saldırıya uğradı. Bu olayın nedeni henüz netlik kazanmadı. Peki, Benekli Ayhan dayak olayı nedir? Saldırıya uğrayan Benekli Ayhan kimdir? Ayhan Koç kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

BENEKLİ AYHAN NEDEN DAYAK YEDİ? TIKLA ÖĞREN

BENEKLİ AYHAN DAYAK OLAYI NEDİR?

Benekli Ayhan lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Ayhan Koç, Isparta'da saldırıya uğradı. Ayhan Koç'un neden dayak yediği bilinmezken sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede gündeme oturdu.

İki kişi tarafından darbedilen Benekli Ayhan aldığı darbeler sonrası yerden kalkamadı. Görüntülerin sonunda Ayhan Koç'un hareketsiz şekilde yerde yattığı görüldü.

UYUŞTURUCU SATTIĞI İDDİA EDİLDİ

Sosyal medyada yer alan iddialara göre Benekli Ayhan lakabıyla bilinen Ayhan Koç, Isparta'da gittiği bir mekanda "uyuşturucu sattığı" iddiasıyla dövüldü.

İddiaların gerçek olup olmadığı henüz bilinmiyor.

BENEKLİ AYHAN KİMDİR?

Benekli Ayhan sosyal medya fenomenidir. Ankaragücü taraftarı olarak biliniyor. Ayhan Koç'un yaklaşık 500 bin takipçisi bulunuyor. Sivaslı olan Ayhan Koç Ankara'da yaşıyor.

Benekli Ayhan evli ve 3 çocuk babasıdır. Ankara'da yaşadığı bilinen Benekli Ayhan'ın Youtube kanalının ismi "AYHAN KOÇ BENEKLİ AYHAN" 'dır. Aynı şekilde İnstagram hesabının adı ise "@benekli.ayhan" 'dır.



BENEKLİ AYHAN GERÇEK ADI NEDİR?

Benekli Ayhan'ın gerçek adı Ayhan Koçtur. Benekli lakabının nereden geldiğini anlatan Ayhan Koç; ''Ankaragücülü kardeşlerim var. Taraftarlar bize benekli sırtlanı yakıştırmış. Süper Lig'e çıkacağımız zaman röportaj yapılıyor, kimse konuşmuyor. Ben de hayvan gibi, sırtlan gibi röportaja girdiğim için bu lakap takılı kaldı.'' dedi.

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