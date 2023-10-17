Denizli'nin Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde dehşet verici bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde eşi olduğu öğrenilen kadınla tartışmaya başlayan bir kişi, kadını rehin aldı. Boğazından kadını sıkan adam, vatandaşların tüm ikna çabalarına rağmen kadını sırtından bıçakladı. Bıçaklamanın ardından saldırganı abluka altına alan kalabalık, adamı linç etti. Dövülen adam daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.