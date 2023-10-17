SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023, 11:41 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023, 12:11

Denizli Pamukkale'de dehşet anları kamerada! Karısını defalarca bıçaklayan şahsı kalabalık linç etti!

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Hacıkaplanlar Mahallesi'nde bulunan Atatürk Caddesi'nde dehşet verici olay meydana geldi. Karısını rehin alan adam çevrede toplanan kalabalığın ikna çalışmalarına aldırış etmeden cadde ortasında karısına defalarca bıçak darbesi indirdi. Olay anında orada bulunan kalabalık adama müdahale edip saldırganı linç etti. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde dehşet verici bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde eşi olduğu öğrenilen kadınla tartışmaya başlayan bir kişi, kadını rehin aldı. Boğazından kadını sıkan adam, vatandaşların tüm ikna çabalarına rağmen kadını sırtından bıçakladı. Bıçaklamanın ardından saldırganı abluka altına alan kalabalık, adamı linç etti. Dövülen adam daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

SIRADAKİ VİDEO
Esenyurt'ta çöp konteynırına atılmış yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
17.10.2023Salı
Osmaniye'de, otobüste valizinde 2 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi
17.10.2023Salı
Bursa-İstanbul karayolunda ters şeritten son sürat ilerledi o anlar kamerada
17.10.2023Salı
Maltepe açıklarında karaya oturan kuru yük gemisi kurtarıldı
17.10.2023Salı
Meteoroloji'den yağış uyarısı!
17.10.2023Salı
Bunlar da Var
Benekli Ayhan’a feci saldırı! Dayak yediği anlar infial yarattı! Benekli Ayhan öldü mü? Saldırı anı izle 00:23
Benekli Ayhan'a feci saldırı! Dayak yediği anlar infial yarattı!
17.10.2023Salı
Benekli Ayhan dayak videosu izle! Kavga anına dair sansürsüz görüntüler infial yarattı! Ayhan Koç ’’Benekli Ayhan’’ öldü mü? 00:25
Ünlü fenomene sokak ortasında linç! ''Benekli Ayhan'' öldü mü?
17.10.2023Salı
Yabani 6. bölüm CANLI İZLE 📺 FOX dizisi Yabani son bölüm full izle tek parça 00:44
Yabani 6. bölüm CANLI İZLE
17.10.2023Salı
İsrail saldırısında yaralanan sağlık görevlisi Kur’an-ı Kerim okudu 00:56
Yaralanan sağlık görevlisi Kur'an okudu
17.10.2023Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA