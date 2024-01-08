SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024, 18:34 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024, 18:47

🚦 İstanbul'da trafik kilitlendi! Yoğunluk haritası renk değiştirdi

İstanbul'da haftanın ilk iş günü ve mesai bitiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre saat 18:17 itibariyle trafik yüzde 71'e ulaştı. Detayları A Haber muharibi Tülay Ayçiçek Tosun aktardı...

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde mesai bitiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu oluştu.


TRAFİK YÜZDE 71'E ULAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre saat 18:17 itibariyle trafik yüzde 71'e ulaştı.

"İŞ BİTİMİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR"

Konuya ilişkin açıklama yapan A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun, "Şuan Yenibosna'dayım. İstanbul'da denilince akıllar şüphesiz lokasyonlardan biri. Ancak şunu da söyleyebilirim. İstanbul artık trafiğin saati kalmadı. Hem saba iş giriş saatinde hem de tabi ki iş bitiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Uzun araç kuyruklarını sizlerde görmüşsünüzdür." dedi.

Ayçiçek davamında, "Zaman zaman İstanbul'un trafik yoğunluğu değişiyor. Ancak şuan güncel haritaya baktığımızda yoğunluk yüzde 71'lere kadar ulaştı. Tabii ilerleyen dakikalarda biraz daha artması bekleniyor. Malum, iş çıkış saati. İstanbul'da bugün soğuk hava da hakimdi. O yüzde İstanbul trafiğini etkiliyor." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SIRADAKİ VİDEO
▶️ Denizli'de eğlence mekanı önünde 'pompalı' dehşet kamerada!
08.01.2024Pazartesi
❄️Meteoroloji hava raporunu yayımladı! İstanbul'da ne zaman kar yağacak?
08.01.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Emekliye refah payı ne olacak? En düşük SSK ve Bağ-Kur Emeklinin maaşı ne olacak? İşte detaylar… 02:47
Emekliye refah payı ne olacak?
08.01.2024Pazartesi
MasterChef All Star’ın şampiyonu belli oldu! 02:02
MasterChef All Star'ın şampiyonu belli oldu!
08.01.2024Pazartesi
Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum vatandaşlara çorba dağıttı: Bizi hep sokakta göreceksiniz! 04:22
"Bizi hep sokakta göreceksiniz!"
08.01.2024Pazartesi
İstanbulluların paraları delege borsasına! CHP’li Erkan Çakır’dan bomba itiraf! İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu bitirme oyunu: Talimat aldım 02:11
İstanbulluların paraları delege borsasına!
08.01.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA