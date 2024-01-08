İstanbul'da haftanın ilk iş gününde mesai bitiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu oluştu.



TRAFİK YÜZDE 71'E ULAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre saat 18:17 itibariyle trafik yüzde 71'e ulaştı.

"İŞ BİTİMİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR"

Konuya ilişkin açıklama yapan A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun, "Şuan Yenibosna'dayım. İstanbul'da denilince akıllar şüphesiz lokasyonlardan biri. Ancak şunu da söyleyebilirim. İstanbul artık trafiğin saati kalmadı. Hem saba iş giriş saatinde hem de tabi ki iş bitiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Uzun araç kuyruklarını sizlerde görmüşsünüzdür." dedi.

Ayçiçek davamında, "Zaman zaman İstanbul'un trafik yoğunluğu değişiyor. Ancak şuan güncel haritaya baktığımızda yoğunluk yüzde 71'lere kadar ulaştı. Tabii ilerleyen dakikalarda biraz daha artması bekleniyor. Malum, iş çıkış saati. İstanbul'da bugün soğuk hava da hakimdi. O yüzde İstanbul trafiğini etkiliyor." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN