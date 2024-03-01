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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 01 Mart 2024, 18:08 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2024, 18:08

▶️ Denizli'de hastane kafeteryasında silahlı saldırı! Ortalık savaş alanına döndü: 2'si ağır 7 yaralı

Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesinde bulunan kafeterya önünde yaşanan silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Saldırganların yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servis girişindeki, açık kafeterya bölümüne saat 16.45 sıralarında gelen 2 şüpheli, silahla aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir kişiye rastgele ateş açtı.

Otopark kısmından kafeteryaya doğru gerçekleşen saldırıda kullanılan tüfeklerden çıkan saçmalar, saldırıya uğrayan kişi haricinde orada bulunan ve kafeteryanın içerisinde oturan 6 kişiye daha isabet etti.

Saldırıda yaralanan 7 kişi, sağlık personelleri ve güvenlik görevlileri tarafından kafeteryanın yanındaki acil servise taşındı.

Tedavilerine başlanılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Hayati tehlikesi bulunan bir kişinin acil ameliyata alındığı öğrenildi.

Kafeteryadaki camların kırıldığı saldırıda, bölgede büyük panik yaşandı.

Yaşananların ardından acil servis etrafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından eşkalleri belirlenen saldırganların yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

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